В правительстве рассказали о старте отопительного сезона. Сколько домов уже подключено

По состоянию на 11 ноября отопительный сезон уже начат во всех регионах Украины, даже в прифронтовых, в целом к отоплению подключены 73% домов жилого фонда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра развития общин и территорий Константина Ковальчука, которые он сказал во время пресс-брифинга "Состояние прохождения отопительного сезона 2025-2026".
"Сейчас по всей стране жилой фонд также подключается к отоплению. На сегодняшнее утро, можем констатировать, что это более 53 тысяч многоквартирных жилых домов, то есть 73% жилой сферы Украины на сегодняшнее утро уже с отоплением", - сказал он.
Замминистра добавил, что к отоплению подключены более 87% объектов социальной сферы - это 21 тысяча объектов по всей стране.
Подача тепла осуществляется во всех регионах, даже прифронтовых. В работе находятся 85% котельных. "К отоплению подключены все прифронтовые регионы - и Сумы, и Чернигов, и Харьков, и Донецкая и Запорожские области", - сказал Константин Ковальчук.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что отопительный сезон в этом году начинается 28 октября. В некоторых регионах учреждения социальной сферы начали подключать к отоплению еще раньше.
Например, в Киевской области еще в октябре к теплу были подключены объекты социальной инфраструктуры, которые имели индивидуальные системы отопления (учебные заведения, детские сады, больницы и т.д.).
10 ноября вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что к централизованному отоплению было подключено 67% жилых домов и 84% зданий социальной инфраструктуры.