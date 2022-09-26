В Уряді розповіли, скільки українців не можуть повернутися додому з Росії

Близько 1,5 мільйона українських громадян, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають на території РФ без можливості повернутися додому. Рідні не можуть із ними встановити зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час заходу на полях Генасамблеї ООН.

"Сьогодні як ніколи важливо використати всі наявні міжнародні інструменти захисту основоположних прав людини й подвоїти наші спільні зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українських громадян", - зазначила посадовиця. Стефанішина наголосила, що ще до початку повномасштабної війни Україна була інтегрована в європейські механізми запобігання торгівлі людьми, а сьогодні інтенсифікує співпрацю з інституціями ЄС з протидії подібним злочинам.