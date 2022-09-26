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В Правительстве рассказали, сколько украинцев не могут вернуться домой из России

Фото: Вицепремьер-министр Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Около 1,5 миллиона украинских граждан, большинство из которых - женщины и дети, находятся на территории РФ без возможности вернуться домой. Родные не могут с ними установить связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной во время мероприятия на полях Генассамблеи ООН.

"Сегодня как никогда важно использовать все имеющиеся международные инструменты защиты основных прав человека и удвоить наши совместные усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинских граждан", - отметила чиновник.

Стефанишина подчеркнула, что еще до начала полномасштабной войны Украина была интегрирована в европейские механизмы предотвращения торговли людьми, а сегодня интенсифицирует сотрудничество с институтами ЕС по противодействию подобным преступлениям.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Украине пока удалось вернуть из России только 51 ребенка.

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