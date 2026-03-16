В уряді розповіли про "революцію" у процесі вступу України в ЄС

Україна вже цього тижня отримає усі бенчмарки від Жврокомісії, виконання яких відкриває вступ до Євросоюзу.
Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.
"Зараз склалися обставини так, що Україна отримала всі бенчмарки, по всіх кластерах. По трьох – в грудні. По решті трьох – я отримаю цього тижня. Тобто переговорні кластери де-факто відкриті. Це вже революція в переговорному процесі", - зазначив Качка.
За його словами, у відкритті кластеру є і політичний, і фактичний момент. Політичний момент – це коли 27 держав-членів за це голосують. Це таке політичне "таїнство".
А фактична історія – це те, коли представнику уряду передають лист, що держави-члени визначили певні критерії, або бенчмарки. І Єврокомісія вже зобов'язана від імені держав-членів орієнтуватись на ці бенчмарки для того, щоб ми закрили переговорні кластери.
"В грудні політичного "таїнства" не відбулося, але мені ці бенчмарки мені передали. Раніше такого не можна було робити. З жодною країною такого не робили. З нами і з Молдовою, але це зробили. І відповідно ми знаємо, що від нас вимагається", - додав віце-прем'єр.
Він також підкреслив, що Україна може швидко рухатись до ЄС. Все, що від України просять – це реалістичні речі, це вимагає нормальної роботи Верховної Ради, уряду, інших інституцій.
А далі Україна і 27 держав-членів ЄС сідають разом, створюється робоча група по написанню договору про умови вступу в Європейський Союз. І ось там все визначається: які перехідні періоди, що діє, що не діє, де держави-члени хочуть обмежити, наприклад, свободу руху працівників, бо вони не хочуть, щоб наші працівники хлинули одразу на їхній ринок тощо.
"Тобто зараз для нас це просто домашня робота. Ми по ній просуваємось, а паралельно давайте створимо цю робочу групу і визначимо ці умови. І тоді, якщо ми рухаємось паралельно, ми не виходимо за межі методології переговорів, що дуже важливо для ЄC. Ми скорочуємо шлях таким чином, щоб вже в 27-му році було можливим підписати сам договір про вступ", - додав Качка.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ прагне отримати чітку дату вступу до ЄС, наголошуючи на необхідності ясності в цьому питанні.
Водночас стало відомо, що Євросоюз розглядає кілька варіантів включення перспективи членства України до майбутньої мирної угоди. Зокрема, йдеться про можливий поетапний процес із наданням Києву попередніх гарантій захисту.