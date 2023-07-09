В уряді розповіли, як захистити себе в разі підвищеного рівня радіації

Якщо повідомлення про радіоактивне забруднення застало вас на вулиці:

Негайно пройдіть у найближче приміщення. Найкраще обрати укриття або підвал. Щоб убезпечити органи дихання, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або вдягніть медичну маску.

Якщо повідомлення про радіоактивне забруднення застало вас вдома:

Закрийте всі вікна, двері та вентиляційні отвори. Не підходьте до них без нагальної потреби та не виходьте на вулицю. Вимкніть кондиціонер та обігрівачі. Вдягніть маску або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Варто обов’язково слідкувати за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, органів місцевої влади та беззастережно виконувати їхні інструкції та рекомендації.

Загроза теракту на ЗАЕС

У червні президент України Володимир Зеленський заявив про наміри окупантів влаштувати теракт на Запорізькій АЕС з наступним викидом радіації. До того ж, Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому 4 червня РФ звинуватила Україну нібито в планах нібито "вдарити по Запорізькій АЕС дронами і ракетами".

Тим часом МАГАТЕ запросило в росіян додатковий доступ до дахів реакторів станції для підтвердження відсутності мін або вибухівки.

Додамо, що на даху четвертого енергоблока ЗАЕС зафіксували нові об'єкти.