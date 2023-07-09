В правительстве рассказали, как защитить себя в случае повышенного уровня радиации

Украина готовится к вероятным последствиям теракта на Запорожской АЭС, который могут совершить российские оккупанты. Стоит придерживаться простых правил, чтобы обезопасить себя от радиационного воздействия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Если сообщение о радиоактивном загрязнении застало вас на улице:
Если сообщение о радиоактивном загрязнении застало вас дома:
Стоит обязательно следить за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, органов местной власти и безоговорочно выполнять их инструкции и рекомендации.
В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях оккупантов устроить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. К тому же, Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.
При этом 4 июня РФ обвинила Украину якобы в планах якобы "ударить по Запорожской АЭС дронами и ракетами".
Тем временем МАГАТЭ запросило у россиян дополнительный доступ к крышам реакторов станции для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки.
На крыше четвертого энергоблока ЗАЭС зафиксировали новые объекты.
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