В уряді розглянули реформу військово-лікарської комісії: деталі
В Україні триває реформа роботи військово-лікарської комісії та медико-соціальної експертної комісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль обговорив процес реформи на нараді з урядовцями, парламентарями, представниками Офісу президента та військовими. Експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри, Мінветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері.
"Наша мета - автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги", - пояснив прем’єр-міністр.
Також він звернув увагу на отримання довідки про обставини поранення з військової частини. Цю послугу планують зробити в цифровому форматі, а також розглянуть можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу". Уряд заявляє, що ця реформа стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії.
Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України планує удосконалити роботу військово-лікарських комісій та шлях пораненого воїна. Для цього буде розроблено п'ять основних напрямків модернізації.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.
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