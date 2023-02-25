ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В правительстве рассмотрели реформу военно-врачебной комиссии: детали

Новина українською →
Украина, Суббота 25 февраля 2023 19:10
В правительстве рассмотрели реформу военно-врачебной комиссии: детали Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине продолжается реформа работы военно-врачебной комиссии и медико-социальной экспертной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать излишнюю бюрократию и возможные злоупотребления по процессу прохождения военно-врачебных комиссий", - говорится в сообщении.

Шмыгаль обсудил процесс реформы на совещании с членами правительства, парламентариями, представителями Офиса президента и военными. Экспертная группа совместно с Минобороны, Минздрава, Минцифры, Минветеранов представила свои наработки по решению проблем в этой сфере.

"Наша цель - автоматизация и диджитализация всех процессов. Военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения", - пояснил премьер-министр.

Также он обратил внимание на получение справки об обстоятельствах ранения из воинской части. Эту услугу планируют оказать в цифровом формате, а также рассмотрят возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦНАПа". Правительство заявляет, что эта реформа касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий и путь раненого воина. Для этого будут разработаны пять основных направлений модернизации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздрава, Минветеранов, Минсоцполитики разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны