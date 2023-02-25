В правительстве рассмотрели реформу военно-врачебной комиссии: детали
В Украине продолжается реформа работы военно-врачебной комиссии и медико-социальной экспертной комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать излишнюю бюрократию и возможные злоупотребления по процессу прохождения военно-врачебных комиссий", - говорится в сообщении.
Шмыгаль обсудил процесс реформы на совещании с членами правительства, парламентариями, представителями Офиса президента и военными. Экспертная группа совместно с Минобороны, Минздрава, Минцифры, Минветеранов представила свои наработки по решению проблем в этой сфере.
"Наша цель - автоматизация и диджитализация всех процессов. Военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения", - пояснил премьер-министр.
Также он обратил внимание на получение справки об обстоятельствах ранения из воинской части. Эту услугу планируют оказать в цифровом формате, а также рассмотрят возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦНАПа". Правительство заявляет, что эта реформа касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий и путь раненого воина. Для этого будут разработаны пять основных направлений модернизации.
Ранее РБК-Украина сообщало, что команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздрава, Минветеранов, Минсоцполитики разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.
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