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В Кабмине предлагают лишить пенсий госизменников и коллаборантов

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Украина, Пятница 27 января 2023 15:36
В Кабмине предлагают лишить пенсий госизменников и коллаборантов Фото: государственных изменников лишат пенсий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Осужденные за преступления против национальной безопасности Украины, а также скрывающиеся от органов следствия и суда могут быть лишены пенсий. Проект закона разработало Министерство социальной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Документом предлагается прекратить выплату пенсий лицам, осужденным к ограничению или лишению свободы за совершение уголовных правонарушений, а именно:

  • за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (статья 109 Криминального кодекса Украины);
  • за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110);
  • за государственную измену (статья 111);
  • за коллаборационную деятельность (части третья - восьмая статьи 111-1).

Также пенсии предлагается не выплачивать лицам, подозреваемым, обвиняемым (подсудимым) в совершении криминального правонарушения против национальной безопасности Украины, местонахождение которых неизвестно или которые скрываются от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и/или объявлены в розыск.

Согласно проекту, выплата пенсий будет возобновлена после отбывания наказания, но на общих основаниях в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Пенсии за особые заслуги и пожизненное содержание судьи в отставке выплачиваться не будут.

Напомним, с февраля 2022 года Национальная полиция Украины открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств по фактам коллаборационизма.

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