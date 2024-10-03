В уряді пояснили зростання зарплат в Україні та назвали сектори, де платять найбільше

Мінекономіки наводить дані Держстату, за якими середня зарплата (до відрахування податків) у другому кварталі зросла до 20964 гривень. Крім того, на сайтах пошуку роботи середня "чиста" зарплата в резюме становить 20 503 гривень, у вакансіях - 19 674 гривень.

Як зазначається в огляді, на рівень оплати праці у 2023-2024 впливають чинники 2022 року - наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме: тимчасова втрата значної території, руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження), суттєві перманентні руйнування логістики та значна кількість людей працездатного населення за кордоном та в лавах ЗСУ, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці.

Рейтинг зарплат

За даними Мінекономіки, у першому півріччі 2024 року середня зарплата штатних працівників у сфері "Інформація та телекомунікації" становить 49 831 гривню, у сфері "Фінансова та страхова діяльність", - 39 503 гривень.

Найнижча зарплата у сфері "Освіта" - 13 862 гривні.