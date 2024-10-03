В Кабмине пояснили рост зарплат в Украине и назвали сектора, где платят больше всего

Минэкономики приводит данные Госстата, по которым средняя зарплата (до вычета налогов) во втором квартале выросла до 20 964 гривен. Кроме того, на сайтах поиска работы средняя "чистая" зарплата в резюме составляет 20 503 гривен, в вакансиях – 19 674 гривен.

Как отмечается в обзоре, на уровень оплаты труда в 2023-2024 влияют факторы 2022 - последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно: временная потеря значительной территории, разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение), существенные перманентные разрушения логистики значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом и в рядах ВСУ, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.

Рейтинг зарплат

По данным Минэкономики, в первом полугодии 2024 года средняя зарплата штатных работников в сфере "Информация и телекоммуникации" составляет 49 831 гривну, в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 39 503 гривен.

Самая низкая зарплата в сфере "Образование" – 13 862 гривны.