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В уряді пояснили зростання зарплат в Україні: кому платять найбільше

Україна, Четвер 01 серпня 2024 11:54
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В уряді пояснили зростання зарплат в Україні: кому платять найбільше Фото: Зарплати в Україні зростають через брак робочої сили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг основних подій в економіці України (червень 2024) Мінекономіки.

Як зазначили в міністерстві, на рівень оплати праці у 2023-2024 роках і далі впливають чинники 2022 року - наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме:

  • тимчасова втрата значної території,
  • руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження, що зумовило призупинення їх діяльності),
  • суттєві перманентні руйнування логістики
  • значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці.

Міністерство наводить дані, за якими середня зарплата в вакансіях на сайтах роботи зросла у липні 2024 року до 19 553 гривень.

В уряді пояснили зростання зарплат в Україні: кому платять найбільше

Крім того, за даними Держстату, середня зарплата в першому кварталі становила 18 903 гривень. Найвищі зарплати у сферах:

  • Інформація та телекомунікації - 49 473 гривень,
  • Фінансова та страхова діяльність - 39 116 гривень,
  • Професійна, наукова та технічна діяльність - 26 316 гривень
  • Державне управління й оборона - 23 376 гривень.

Найменше платять у сфері освіти - 12 649 гривень.

В уряді пояснили зростання зарплат в Україні: кому платять найбільше

Прогноз уряду

Нагадаємо, Міністерство економіки змінило очікування щодо зростання заробітних плат у 2024 році. Очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривень, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%. Раніше прогнозувалася середня зарплата 21 809 гривень, але зростання реальної зарплати лише на 8,5% через вищу інфляцію.

Керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Однак у II кварталі очікування щодо збільшення дещо послабилися.

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