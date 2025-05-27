В правительстве пояснили скачок зарплат в Украине
Зарплаты украинцев выросли в прошлом году почти на четверть. И тенденция повышения заработной платы продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (март 2025) Минэкономики.
Так, по данным Госстата в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21473 гривен (на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом), в IV квартале 2024 года -24153 гривен (рост на 25,6% соответственно).
"Учитывая данные сайта www.work.ua, эта тенденция продолжается и далее", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, основными стимулирующими факторами влияния на уровень оплаты труда были: рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров.
Уменьшение количества работников
По данным Минэкономики, в феврале 2025 года количество застрахованных лиц (наемных работников), было на 143 тыс. человек меньше показателей февраля 2024 года, что связано, также, с мобилизацией работников и продолжением миграционных процессов.
Кроме того, количество работников было на 782 тыс. человек меньше февраля 2021 года (до полномасштабного вторжения РФ), что в целом негативно повлияло на показатели рынка труда.
Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 15,6%.
НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%, реальной - 3,9%. В 2026 году номинальная зарплата вырастет на 9,4%, реальная - на 3,3%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,8%, реальная - на 3,5%.
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