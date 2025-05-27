В правительстве пояснили скачок зарплат в Украине

Зарплаты украинцев выросли в прошлом году почти на четверть. И тенденция повышения заработной платы продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (март 2025) Минэкономики .

Так, по данным Госстата в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21473 гривен (на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом), в IV квартале 2024 года -24153 гривен (рост на 25,6% соответственно).

"Учитывая данные сайта www.work.ua, эта тенденция продолжается и далее", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, основными стимулирующими факторами влияния на уровень оплаты труда были: рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров.

Уменьшение количества работников

По данным Минэкономики, в феврале 2025 года количество застрахованных лиц (наемных работников), было на 143 тыс. человек меньше показателей февраля 2024 года, что связано, также, с мобилизацией работников и продолжением миграционных процессов.

Кроме того, количество работников было на 782 тыс. человек меньше февраля 2021 года (до полномасштабного вторжения РФ), что в целом негативно повлияло на показатели рынка труда.