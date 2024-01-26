В уряді пояснили скасування виплат переселенцям крім деяких категорій

"Ці зміни пов’язані з тим, що у нас зменшується дохідна частина бюджету. Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення, чи оптимізації, можна сказати. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися", - сказала вона.

Верещук повідомила, що у 2022 році на виплати ВПО витратили з бюджету 57 млрд гривень, у 2023 році - 73 млрд гривень. Уряд планує у 2024 році зменшили цю суму знову до 57 мільярдів гривень.

За її даними, в Україні приблизно 4,9 млн осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 млн щомісяця отримують виплати. Верещук повідомила, що кількість ВПО постійно змінюється у зв'язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок - тоді вони не вважаються ВПО.

"Тому незначно зменшується кількість", - сказала вона та зазначила, що є люди, які виїжджають із прифронтових районів.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців - до кінця січня 2024 року.

Водночас, як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, Кабінет міністрів України продовжив виплату компенсації на проживання усім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Після 1 березня їх будуть отримувати лише пенсіонери та деякі інші категорії українців.