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В уряді пояснили, чому допомогу США не можна використати на виплати пенсій в Україні

Фото: Оксана Жолнович (facebook.com.pressclublviv)
Автор: Олександр Білоус

Допомога від США на 60 млрд доларів не буде спрямована на виплату пенсій в Україні, оскільки американським виборцям складно пояснити українську пенсійну систему.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"В Америці немає солідарних пенсій. Є накопичувальні пенсійні рахунки страхові. Тому для них, для їхніх виборців дуже важко пояснити: якщо вони своїм громадянам не платять якихось таких пенсій, то чому мають на пенсії перераховувати для громадян України", - сказала вона.

Водночас, як зазначила Жолнович, у нас є підтримка від Японії, від Європейського Союзу - 50 млрд євро на чотири роки, "які будуть спрямовані в тому числі і на пенсійні видатки".

Допомога США

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США схвалила виділення понад 60 млрд доларів Україні. У вівторок, 23 квітня, це питання розгляне Сенат, а потім схвалений законопроект підпише президент США Джо Байден. У Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет допомоги Україні буде виділено у найкоротші терміни.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, загальний обсяг американської допомоги Україні становить близько 61 млрд доларів.

За його словами, ці кошти будуть витрачені на такі напрямки :

  • 49,9 млрд - оборонні витрати;
  • 7,8 млрд - потенційна бюджетна підтримка;
  • 1,57 млрд - економічна допомога;
  • 400 млн - на захист кордонів та гуманітарне розмінування.
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