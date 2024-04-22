В Кабмине пояснили, почему помощь США нельзя использовать для выплат пенсий в Украине

"В Америке нет солидарных пенсий. Есть накопительные пенсионные счета страховые. Поэтому для них, для их избирателей очень трудно объяснить: если они своим гражданам не платят каких-то таких пенсий, то почему должны на пенсии перечислять для граждан Украины", - сказала она.

В то же время, как отметила Жолнович, у нас есть поддержка от Японии, от Европейского Союза - 50 млрд евро в четыре года, "которые будут направлены в том числе и на пенсионные расходы".

Помощь США

Напомним, 20 апреля Палата представителей США одобрила выделение более 60 млрд долларов Украине. Во вторник, 23 апреля, этот вопрос рассмотрит Сенат, а затем одобренный законопроект подпишет президент США Джо Байден. В Белом доме уже пообещали, что новый пакет помощи Украине будет выделен в кратчайшие сроки.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.

По его словам, эти средства будут потрачены на следующие направления: