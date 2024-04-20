Поганий день для Путіна. Як в Україні реагують на голосування в Конгресі США

Палата представників США схвалила допомогу Україні. В Києві назвали це "поганим днем" для російського диктатора Володимира Путіна та розраховують на швидкий розгляд питання в американському Сенаті.

Під час підготовки публікації використовувались заяви президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відразу ж після голосування в Палаті представників подякував всім причетним до цього в США на своїй сторінці у Twitter. Також він прокоментував схвалення допомоги і у своєму вечірньому відеозверненні.

"Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Сподіваюсь, що розгляд пакета в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими... Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни - війни, яку Путін повинен програти", - сказав президент.

Шмигаль

Як розповів у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.

За його словами, ці кошти будуть витрачені на такі напрямки:

49,9 млрд - оборонні видатки;

- оборонні видатки; 7,8 млрд - потенційна бюджетна підтримка;

- потенційна бюджетна підтримка; 1,57 млрд - економічна допомога;

- економічна допомога; 400 млн - на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

"Очікуємо на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів. Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", - наголосив прем'єр.

Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter назвав голосування в Палаті представників США "поганим днем для Путіна".

"Поганий день для Путіна. Поганий день для будь-кого, хто наважився повірити, що Америка може похитнутися, коли йдеться про захист того, що і кого вона відстоює. Ми з нетерпінням чекаємо на швидке ухвалення законопроекту Сенатом США, його підписання президентом та на те, щоб наші воїни відчули його на передовій", - заявив глава МЗС.