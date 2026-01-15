ua en ru
В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

Четвер 15 січня 2026 12:26
UA EN RU
В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні Фото: в уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які отримає Україна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World.

"Ми чекаємо на відповідь міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення", - зазначив Залєвський.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з "менше десяти" літаків.

"Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені", – додав він.

У грудні Цезарій Томчик, ще один заступник міністра оборони Польщі, заявив, що "шість-вісім" літаків радянської епохи можуть бути передані Україні в рамках можливої ​​угоди про обмін військовими технологіями.

Залевський також наголосив, що технічні деталі передачі МіГів, включаючи логістику та технічне обслуговування, зараз узгоджуються.

Передача винищувачів МіГ-29 Україні

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.

Передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.

За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.

