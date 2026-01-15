В правительстве Польши назвали количество МиГ-29, которые Варшава передаст Украине

Польша поставит Украине до девяти своих истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву для защиты от полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP World .

"Мы ждем ответа министерства обороны Украины. Обсуждения продолжаются. Это уже полностью технические обсуждения", - отметил Залевский.

На вопрос, согласилась ли Украина принять предложение Польши, Залевский отметил, что Киев согласен. По его словам, начальная поставка будет состоять из "менее десяти" самолетов.

"Я считаю, что украинцы решили принять это предложение. Конечно, есть некоторые технические аспекты, которые, как всегда, будут уточнены", - добавил он.

В декабре Цезарий Томчик, еще один заместитель министра обороны Польши, заявил, что "шесть-восемь" самолетов советской эпохи могут быть переданы Украине в рамках возможного соглашения об обмене военными технологиями.

Залевский также подчеркнул, что технические детали передачи МиГов, включая логистику и техническое обслуживание, сейчас согласовываются.