В уряді оцінили масштаб зловживань при бронюванні від мобілізації

"Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств", - сказала посадовиця.

За словами Свириденко, ця перевірка досі триває, а статус критичних мають підприємства, що генерують 67% доходів в державному бюджеті.

"Це говорить про те, що бронювання як система працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо", - сказала віцепрем'єр-міністерка.

Вона зазначила, що в першу чергу йде аудит тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім різко змінили її, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.