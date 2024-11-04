В уряді оцінили масштаб зловживань при бронюванні від мобілізації

Забронювати працівників мають можливість підприємства, які дають держбюджету дві третини доходів. Масштаб зловживань не перевищує 10%.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю виданню "Суспільне".
"Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств", - сказала посадовиця.
За словами Свириденко, ця перевірка досі триває, а статус критичних мають підприємства, що генерують 67% доходів в державному бюджеті.
"Це говорить про те, що бронювання як система працює. Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо", - сказала віцепрем'єр-міністерка.
Вона зазначила, що в першу чергу йде аудит тих підприємств, які подавали та заявляли одні дані по рівню заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім різко змінили її, або стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників.
Нагадаємо, уряд вирішив провести аудит рішень про надання статусу критично важливих підприємств, ухвалених останні чотири місяці. Він триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників.
Крім того, уряд України має намір посилити вимоги щодо віднесення підприємств до розряду критично важливих для проведення бронювання працівників від мобілізації. Таке рішення може бути прийняте після завершення аудиту.