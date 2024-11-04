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В правительстве оценили масштаб злоупотреблений при бронировании от мобилизации

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Забронировать работников могут предприятия, которые дают госбюджету две трети доходов. Масштаб злоупотреблений не превышает 10%.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию "Суспільне".

"Мы начали этот аудит на уровне военно-гражданских администраций, имеющих право давать и признавать критичность, и на уровне министерств", - сказала чиновница.

По словам Свириденко, эта проверка продолжается, а статус критических имеют предприятия, которые генерируют 67% доходов в государственном бюджете.

"Это говорит о том, что бронирование как система работает. Мы видим, что здесь злоупотребления, но они составляют не более 10%. Я думаю, даже 5-6% из того, что мы сейчас видим", - сказала вице-премьер-министр.

Она отметила, что в первую очередь идет аудит предприятий, которые подавали и заявляли одни данные по уровню заработной оплаты с уплаченными налогами, а затем резко изменили ее, или стремительно нарастили штат в тех секторах, где на 100% разрешено бронирование работников.

Напомним, правительство решило провести аудит решений о предоставлении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца. Он продлится до 15 ноября. Причина аудита – аномальный рост количества критически важных предприятий и забронированных работников.

Кроме того, правительство Украины намерено ужесточить требования по отнесению предприятий к разряду критически важных для проведения бронирования работников от мобилизации. Такое решение может быть принято после завершения аудита.

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Мобилизация в УкраинеМинистерство экономики