В уряді Німеччини зробили заяву щодо повернення РФ до системи SWIFT

Що відомо про пом'якшення санкцій проти РФ

Нещодавно Росія закликала Захід пом’якшити санкції. Серед умов - відновлення зв’язків з системою SWIFT. Ці умови, зокрема і зняття санкцій з "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством і добривами, є умовами для припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, блокування системи SWIFT для російських банків - один із санкційних заходів проти Росії, запроваджений Євросоюзом і НАТО, спрямований на ослаблення економіки країни і зупинку її вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.