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В уряді Німеччини зробили заяву щодо повернення РФ до системи SWIFT

Фото: в уряді Німеччини зробили заяву щодо повернення РФ до системи SWIFT (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд Німеччини не знає про якісь зміни санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, про повернення РФ до банківської системи SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання про цю проблему на регулярній прес-конференції в Берліні, речник німецького уряду сказав, що штаб-квартира SWIFT знаходиться в Бельгії, що означає, що вона підпорядковується законодавству ЄС.

"Мені невідомо про будь-які спроби в Європі скасувати ці санкції (щодо SWIFT, - ред)", - додав він.

Що відомо про пом'якшення санкцій проти РФ

Нещодавно Росія закликала Захід пом’якшити санкції. Серед умов - відновлення зв’язків з системою SWIFT. Ці умови, зокрема і зняття санкцій з "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством і добривами, є умовами для припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, блокування системи SWIFT для російських банків - один із санкційних заходів проти Росії, запроваджений Євросоюзом і НАТО, спрямований на ослаблення економіки країни і зупинку її вторгнення в Україну.

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