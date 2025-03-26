В уряді Німеччини зробили заяву щодо повернення РФ до системи SWIFT

Уряд Німеччини не знає про якісь зміни санкцій ЄС проти Росії. Зокрема, про повернення РФ до банківської системи SWIFT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на запитання про цю проблему на регулярній прес-конференції в Берліні, речник німецького уряду сказав, що штаб-квартира SWIFT знаходиться в Бельгії, що означає, що вона підпорядковується законодавству ЄС.
"Мені невідомо про будь-які спроби в Європі скасувати ці санкції (щодо SWIFT, - ред)", - додав він.
Нещодавно Росія закликала Захід пом’якшити санкції. Серед умов - відновлення зв’язків з системою SWIFT. Ці умови, зокрема і зняття санкцій з "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством і добривами, є умовами для припинення вогню в Україні.
Нагадаємо, блокування системи SWIFT для російських банків - один із санкційних заходів проти Росії, запроваджений Євросоюзом і НАТО, спрямований на ослаблення економіки країни і зупинку її вторгнення в Україну.
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