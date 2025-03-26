В правительстве Германии сделали заявление о возвращении РФ в систему SWIFT

Что известно о смягчении санкций против РФ

Недавно Россия призвала Запад смягчить санкции. Среди условий - восстановление связей с системой SWIFT. Эти условия, в том числе и снятие санкций с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, являются условиями для прекращения огня в Украине.

Напомним, блокировка системы SWIFT для российских банков - одна из санкционных мер против России, введенная Евросоюзом и НАТО, направленная на ослабление экономики страны и остановку ее вторжения в Украину.

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