SWIFT отключит Россию в ближайшие дни

Международная платежная система SWIF готовится отключить российские банки в ближайшие дни. Решение об отключении Российской Федерации от платежной системы приняли западные страны, как ответ на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В SWIFT заявили, что готовятся ввести новые меры западных стран в отношении некоторых российских банков в ближайшие дни. "Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали организаций, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их в соответствии с юридическими инструкциями", - говорится в заявлении.