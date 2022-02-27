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SWIFT отключит Россию в ближайшие дни

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США, Воскресенье 27 февраля 2022 07:12
SWIFT отключит Россию в ближайшие дни Фото: SWIFT отключит Россию в ближайшие дни (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Международная платежная система SWIF готовится отключить российские банки в ближайшие дни. Решение об отключении Российской Федерации от платежной системы приняли западные страны, как ответ на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В SWIFT заявили, что готовятся ввести новые меры западных стран в отношении некоторых российских банков в ближайшие дни.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали организаций, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их в соответствии с юридическими инструкциями", - говорится в заявлении.

Как известно, Россию отключат не только от SWIFT, но и заморозят активы Центрального банка. Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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