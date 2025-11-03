В уряді Німеччини закликали припинити імпорт сталі з РФ до Євросоюзу

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликав країни Євросоюзу припинити імпорт сталі з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv .

Він також пояснив, що сляби є основною сировиною для виготовлення сталевих листів і панелей, а тому така лазівка у санкціях є несправедливою.

"Неможливо пояснити жодному працівнику нашої сталеливарної галузі, чому Європа й досі залишає ринок відкритим для (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна", - підкреслив Клінгбайль.

Клінгбайль наголосив, що російські сталеві сляби (плити), які потім переробляють у країнах ЄС, досі не підпадають під дію санкцій.

Санкції Євросоюзу проти РФ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС продовжує посилювати економічний тиск на Росію. Зокрема, 19-й пакет санкцій спрямований на обмеження енергетичних доходів, а також протидію тіньовому флоту.

Під санкціями опинилися не тільки головні компанії Lukoil і Rosneft, а й десятки дочірніх структур, зокрема, "Лукойл Пермь", "Лукойл Західна Сибір", Куйбишевський нафтопереробний завод, "Роснефтефлот", "Prime Shipping" та ін.

Також повідомлялось, що Велика Британія видала спеціальну ліцензію, яка дозволяє компаніям вести співпрацю з двома німецькими дочірніми структурами "Роснефти", що перебувають під управлінням німецької держави через санкції проти російського нафтового концерну.

Зазначимо, що США і Європейський союз нарощують санкційний тиск на Росію, що призводить до зниження промислового виробництва, зростання вартості запозичень і подальшого ослаблення економіки країни.

