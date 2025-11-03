ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В уряді Німеччини закликали припинити імпорт сталі з РФ до Євросоюзу

Понеділок 03 листопада 2025 11:52
UA EN RU
В уряді Німеччини закликали припинити імпорт сталі з РФ до Євросоюзу Фото: в уряді Німеччини закликали припинити імпорт сталі з РФ до Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликав країни Євросоюзу припинити імпорт сталі з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

Клінгбайль наголосив, що російські сталеві сляби (плити), які потім переробляють у країнах ЄС, досі не підпадають під дію санкцій.

"Неможливо пояснити жодному працівнику нашої сталеливарної галузі, чому Європа й досі залишає ринок відкритим для (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна", - підкреслив Клінгбайль.

Він також пояснив, що сляби є основною сировиною для виготовлення сталевих листів і панелей, а тому така лазівка у санкціях є несправедливою.

Санкції Євросоюзу проти РФ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС продовжує посилювати економічний тиск на Росію. Зокрема, 19-й пакет санкцій спрямований на обмеження енергетичних доходів, а також протидію тіньовому флоту.

Під санкціями опинилися не тільки головні компанії Lukoil і Rosneft, а й десятки дочірніх структур, зокрема, "Лукойл Пермь", "Лукойл Західна Сибір", Куйбишевський нафтопереробний завод, "Роснефтефлот", "Prime Shipping" та ін.

Також повідомлялось, що Велика Британія видала спеціальну ліцензію, яка дозволяє компаніям вести співпрацю з двома німецькими дочірніми структурами "Роснефти", що перебувають під управлінням німецької держави через санкції проти російського нафтового концерну.

Зазначимо, що США і Європейський союз нарощують санкційний тиск на Росію, що призводить до зниження промислового виробництва, зростання вартості запозичень і подальшого ослаблення економіки країни.

Більше про те, як нові санкції США та ЄС вдарять по російській економіці – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
Новини
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН