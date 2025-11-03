В правительстве Германии призвали прекратить импорт стали из РФ в Евросоюз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

Клингбайль подчеркнул, что российские стальные слябы (плиты), которые затем перерабатываются в странах ЕС, до сих пор не подпадают под действие санкций.

"Невозможно объяснить ни одному работнику нашей сталелитейной отрасли, почему Европа до сих пор оставляет рынок открытым для (российского диктатора Владимира - ред.) Путина", - подчеркнул Клингбайль.

Он также пояснил, что слябы являются основным сырьем для изготовления стальных листов и панелей, а потому такая лазейка в санкциях является несправедливой.