В уряді Німеччини хочуть збільшити бюджет на оборонну підтримку України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер обговорили збільшення фінансування оборонної підтримки України.

Як зазначається, співрозмовники обговорили пропозицію уряду Німеччини щодо збільшення у 2023 році бюджету на оборонну підтримку України з 697 млн євро до 2 млрд євро. Шмигаль подякував Лінднеру за підтримку цієї ініціативи.

Темами переговорів також стали нагальні потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури, а також подальше фінансове співробітництво в довгостроковій перспективі й підтримку Німеччиною виділення макрофінансової допомоги від ЄС.