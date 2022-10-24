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В уряді Німеччини хочуть збільшити бюджет на оборонну підтримку України

Фото: в уряді Німеччини хочуть збільшити бюджет на оборонну підтримку України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччини може збільшити фінансування оборонної підтримки України наступного року до 2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер обговорили збільшення фінансування оборонної підтримки України.

Як зазначається, співрозмовники обговорили пропозицію уряду Німеччини щодо збільшення у 2023 році бюджету на оборонну підтримку України з 697 млн євро до 2 млрд євро. Шмигаль подякував Лінднеру за підтримку цієї ініціативи.

Темами переговорів також стали нагальні потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури, а також подальше фінансове співробітництво в довгостроковій перспективі й підтримку Німеччиною виділення макрофінансової допомоги від ЄС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна запросила у Німеччини додаткову допомогу у вигляді енергетичного обладнання, боєприпасів та протидронних систем.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль заявив, що якби не західна фінансова допомога, то українці вже могли б залишитися без пенсій та заробітних плат. Тому важливо якнайшвидше отримати обіцяні Євросоюзом гроші.

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