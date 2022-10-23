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Українці можуть залишитися без пенсій та зарплат. Шмигаль назвав умову

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Київ, Неділя 23 жовтня 2022 16:28
Українці можуть залишитися без пенсій та зарплат. Шмигаль назвав умову Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Якби не західна фінансова допомога, то українці вже могли б залишитися без пенсій та заробітних планів. Тому важливо якнайшвидше отримати обіцяні Євросоюзом гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для Frankfurter Allgemeine Zeitung .

За його словами, Україна отримує величезну підтримку від партнерів - на першому місці США, на другому - Євросоюз. Німеччина перебуває на передовій фінансової допомоги, проте 3 млрд євро з обіцяного європейського пакету в 9 млрд заблоковано, зокрема, тому, що Берлін пропонує надати ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.

"Для нас найголовніше, щоб вони надійшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії", - зазначив прем'єр.

Він також наголосив, що на сьогодні оборонний бюджет України становить 60% державних видатків, тому західна фінансова допомога йде на соціальні потреби. Таким чином будь-яка затримка може мати жахливі наслідки.

"Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України така ж важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кошти, які наступного року виділятиме ЄС, Україна витрачатиме на підтримку держави та покриття нестачі бюджету. Очікується, що Євросоюз наступного року виділить нашій країні щонайменше 18 млрд євро .

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