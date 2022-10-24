В правительстве Германии хотят увеличить бюджет на оборонную поддержку Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер обсудили увеличение финансирования оборонной поддержки Украины.

Как отмечается, собеседники обсудили предложение правительства Германии по увеличению в 2023 году бюджета на оборонную поддержку Украины с 697 млн. евро до 2 млрд. евро. Шмыгаль поблагодарил Линднера за поддержку этой инициативы.

Темами переговоров стали насущные потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры, а также дальнейшее финансовое сотрудничество в долгосрочной перспективе и поддержка Германией выделения макрофинансовой помощи от ЕС.