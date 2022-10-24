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В правительстве Германии хотят увеличить бюджет на оборонную поддержку Украины

Фото: в правительстве Германии хотят увеличить бюджет на оборонную поддержку Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Германии может увеличить финансирование оборонной поддержки Украины на следующий год до 2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер обсудили увеличение финансирования оборонной поддержки Украины.

Как отмечается, собеседники обсудили предложение правительства Германии по увеличению в 2023 году бюджета на оборонную поддержку Украины с 697 млн. евро до 2 млрд. евро. Шмыгаль поблагодарил Линднера за поддержку этой инициативы.

Темами переговоров стали насущные потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры, а также дальнейшее финансовое сотрудничество в долгосрочной перспективе и поддержка Германией выделения макрофинансовой помощи от ЕС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина запросила у Германии дополнительную помощь в виде энергетического оборудования, боеприпасов и противодронных систем.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что если бы не западная финансовая помощь, то украинцы уже могли бы остаться без пенсий и заработных плат. Поэтому важно как можно быстрее получить обещанные Евросоюзом деньги.

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