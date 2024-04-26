В уряді назвали причини зростання зарплат в Україні

За даними міністерства, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 гривень (16 464 гривень на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 гривень (14 715 гривень в січні минулого року).

Крім того, за даними Держстату, у четвертому кварталі середня заплата в Україні зросла до 19 231 гривні. Рік тому платили 15 436 гривень.

Як зазначили в Мінекономіки, починаючи з квітня 2022 року спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб, проте їх кількість у 2023 році так і не досягла довоєнного рівня, що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці.