В Кабмине назвали причины роста зарплат в Украине

По данным министерства, средняя зарплата за резюме на сайтах поиска работы выросла на начало апреля до 19 873 гривен (16 464 гривен в начале 2023 года). Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 728 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года).

Кроме того, по данным Госстата, в четвертом квартале средняя плата в Украине выросла до 19 231 гривны. Год назад платили 15436 гривен.

Как отметили в Минэкономики, начиная с апреля 2022 года наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, однако их количество в 2023 году так и не достигло довоенного уровня, что в целом негативно отразилось на показателях рынка труда.