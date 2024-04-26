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В Кабмине назвали причины роста зарплат в Украине

Фото: зарплаты растут из-за нехватки высококвалифицированного персонала (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики.

По данным министерства, средняя зарплата за резюме на сайтах поиска работы выросла на начало апреля до 19 873 гривен (16 464 гривен в начале 2023 года). Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 728 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года).

Кроме того, по данным Госстата, в четвертом квартале средняя плата в Украине выросла до 19 231 гривны. Год назад платили 15436 гривен.

Как отметили в Минэкономики, начиная с апреля 2022 года наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, однако их количество в 2023 году так и не достигло довоенного уровня, что в целом негативно отразилось на показателях рынка труда.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная номинальная зарплата украинцев в 2023 году выросла на 17,5% до 17 442 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. В результате реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

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Министерство экономикиЗарплата в Украине