В уряді назвали дату важливого рішення щодо вступу України до ЄС

"Наступне політичне рішення, яке потребуватиме консенсусу держав-членів ЄС, буде в другій половині червня. Це рішення про затвердження переговорної рамки та перша міжурядова конференція, яка дає офіційний старт переговорного процесу на рівні переговорних команд", - сказала вона.

За її словами, Україна готується до неї і перша передова делегація перебувала в Україні від ЄС буквально цими днями. "Ми маємо розуміння як рухатися. Зараз намагаємося обійти певні гострі кути і не створити можливість певної спекуляції на Україні. Це в принципі така тактика роботи європейських країн, які хочуть підтягнути, наприклад, інші країни за рахунок України, або отримати собі якісь бенефіти. Ми дуже обережно слідкуємо за ситуацією та реагуємо де потрібно", - повідомила вона.

Стефанишина також наголосила, що Україна має чітку більшість серед лідерів ЄС, в тому числі бельгійське головування, яке готується до ухвалення рішення в червні.

"Активна фаза підготовки розпочнеться в другій половині травня і тоді ми будемо бачити більш ясно хто радикально налаштований, наприклад, як прем'єр Орбан в грудні. Але ми вже зараз наперед вибудовуємо свої плани протидій таким негативним наслідкам або позиціям", - додала вона.

Процес вступу України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Як заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.