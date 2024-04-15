В правительстве назвали дату важного решения о вступлении Украины в ЕС

"Следующее политическое решение, требующее консенсуса государств-членов ЕС, будет во второй половине июня. Это решение об утверждении переговорной рамки и первая межправительственная конференция, дающая официальный старт переговорному процессу на уровне переговорных команд", - сказала она.

По ее словам, Украина готовится к ней и первая передовая делегация находилась в Украине от ЕС буквально на днях. "Мы понимаем, как двигаться. Сейчас пытаемся обойти определенные острые углы и не создать возможность определенной спекуляции на Украине. Это в принципе такая тактика работы европейских стран, которые хотят подтянуть, например, другие страны за счет Украины, или получить себе какие-то бенефиты. Мы очень осторожно следим за ситуацией и реагируем, где нужно", - сообщила она.

Стефанишина также подчеркнула, что у Украины есть четкое большинство среди лидеров ЕС, в том числе бельгийское председательство, которое готовится к принятию решения в июне.

"Активная фаза подготовки начнется во второй половине мая и тогда мы будем видеть более ясно кто радикально настроен, например, как премьер Орбан в декабре. Но мы уже сейчас заранее выстраиваем свои планы противодействия таким негативным последствиям или позициям", - добавила она.

Процесс вступления Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Как заявила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.