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В уряді Литви працюють над недопущенням росіян і білорусів на Олімпіаду-2024

Архівне фото: міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді Литви сьогодні, 18 грудня, провели нараду, присвячену можливостям недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Зазначається, що нараду провів міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас.

Керівник відділу зі зв'язків із громадськістю міністерства Номеда Бараускене повідомила, що Якштас запросив на зустріч представників спортивних федерацій та організацій Литви, щоб обговорити наявні можливості щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних спортивних змаганнях.

Росіяни можуть поїхати на Олімпіаду-2024

Нагадаємо, 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом, МОК вже затвердив їх емблему.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту змагань.

Міністри закордонних справ Естонії та Литви вже засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024. Німеччина зі свого боку закликала МОК "з обережністю" допускати росіян на Олімпіаду.

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