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В правительстве Литвы работают над недопущением россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Архивное фото: министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Литвы сегодня, 18 декабря, провели совещание, посвященное возможностям недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Отмечается, что совещание провел министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас.

Руководитель отдела по связям с общественностью министерства Номеда Бараускене сообщила, что Якштас пригласил на встречу представителей спортивных федераций и организаций Литвы, чтобы обсудить имеющиеся возможности по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях.

Россияне могут поехать на Олимпиаду-2024

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом, МОК уже утвердил их эмблему.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Белоруссию. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы уже осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024. Германия со своей стороны призвала МОК с осторожностью допускать россиян на Олимпиаду.

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