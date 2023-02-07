В правительстве Латвии предлагают бесплатно передавать Украине конфискованные автомобили
В правительстве Латвии хотят внести поправки в законодательство и бесплатно передавать Украине конфискованные в стране автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Службы государственных доходов Латвии Иевы Яунземе, которое приводит Delfi.
По ее словам, эта инициатива принадлежит министру финансов Латвии Арвилсу Ашераденсу.
В Латвии конфискованы у пьяных водителей автомобили, продаются на организованных Службой госдоходов аукционах по довольно низким ценам. Поэтому местные жители имеют высокий интерес к подобным машинам, потому что владельцем может стать тот, кто из всех желающих просто предложит наибольшую сумму.
Поэтому Ашераденс предлагает внести поправки в закон и разрешить бесплатно передавать Украине автомобили тех, у кого они были конфискованы за управление в нетрезвом состоянии.
Напомним, что Служба ГБ Латвии оценивают основания для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена.
Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года вместе с Россией и Беларусью, если на момент их проведения агрессия в Украине будет продолжаться.
У Латвии план действий в случае, если в России начнется очередная массовая мобилизация и тысячи людей будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу.
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