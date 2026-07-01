В правительстве Италии отрицали намерение блокировать помощь Украине на 2027 год

Рим не намерен блокировать выделение финансовой и военной помощи Украине на 2027 год и остается непоколебимым в своей поддержке Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA .

Правительственные источники в Риме официально опровергли публикацию германской газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкое издание утверждало , что Италия якобы выступает против долгосрочных финансовых обязательств союзников по поставке оружия Украине на 2026 и 2027 годы, из-за чего согласование соответствующего пункта финальной декларации саммита НАТО в Анкаре оказалось под угрозой.

Как пояснили в итальянском правительстве, Рим никогда не выступал против выделения 70 миллиардов евро для Украины.

На начальном этапе обсуждения итальянская сторона оценивала целесообразность внесения конкретной фиксированной суммы непосредственно в текст итоговой декларации саммита.

Собеседники агентства подчеркнули, что эта оговорка была снята еще несколько дней назад, поэтому никаких препятствий нет.

Вопрос оборонных расходов и предстоящего саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, стал центральной темой правительственной встречи под председательством премьер-министра Джорджи Мэлони.

Министр иностранных дел Антонио Таяни подтвердил, что Италия выполнит свои обязательства, увеличив оборонные расходы до 2,8% ВВП. Кроме того, для усиления европейской безопасности в ближайшее время в Турции развернут итальянскую батарею противоракетной обороны SAMP-T.