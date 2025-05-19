В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину

В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Передбачені виплати жінкам
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.
Проєкт Мінісоцполітики розроблений для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.
Проєктом пропонується:
При цьому як і раніше при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка”.
"Кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.
За розрахунками ООН, якщо не будуть прийняті заходи політики, населення України скоротиться до 2050 року до 32 млн.
Базовий сценарій середньої народжуваності передбачає поступове збільшення коефіцієнтів народжуваності в з 1,0 до 1,5 дитини на жінку, але все ще нижче рівня відтворення.
У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України до 33,9 млн осіб у 2030 році.
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