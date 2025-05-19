В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, которые родили ребенка

Проект Минисоцполитики разработан для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с обучением или профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

Проектом предлагается:

предоставлять дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);

предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;

предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, который будет определен Кабинетом министров после принятия проекта акта;

предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) помощь по уходу в размере, который будет определен Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта;

предоставлять помощь по уходу за ребенком "еЯсла" одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, который будет определен Кабинетом министров Украины после принятия проекта акта.

При этом по-прежнему при рождении ребенка осуществляется выдача одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

"Шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и стимулировать родителей трудоустраиваться, а также стимулировать развитие сети частных учреждений дошкольного образования.