В уряді готуються "до будь-яких" сценарії під час опалювального сезону

Будь-які сценарії

"Ми входимо у четвертий опалювальний сезон в умовах війни. Це означає, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв: від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів",- сказав віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба.

За даними міністерства, у Чернігові відбулося засідання Штабу з підготовки об’єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Штаб очолила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

У центрі уваги була готовність до опалювального сезону, робота об’єднаної енергосистеми в кризових ситуаціях та стійкість життєдіяльності населення.

"Завдання Штабу - тримати повну координацію, створювати резерви обладнання і матеріалів, відпрацьовувати дії на випадок кризових подій", - сказав Кулеба.

Стан готовності регіонів

Кулеба повідомив, що середній показник підготовки житлово-комунального господарства по країні перевищує 95%.

У Чернігівській області підготовлено понад 93% житлового фонду, більше ніж 95% дитячих садків, шкіл і лікарень, понад 92% котелень. Замінено понад чотири кілометри теплових мереж, відремонтовано котли й теплопункти, створено запаси вугілля та пелет.

Аналогічні роботи тривають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській і Херсонській областях.

Розподілена генерація

Важливим напрямом підготовки є розгортання розподіленої генерації, яка дозволяє підтримувати стабільність навіть у разі пошкоджень центральних мереж. У Чернігові змонтовано п’ять когенераційних установок загальною потужністю 3,3 МВт.

Додатково готові до роботи дванадцять блочно-модульних котелень сумарною потужністю 12,4 МВт. Такі проєкти впроваджуються і в інших регіонах.

Пункти незламності та обігріву

Окремо розглядалося питання забезпечення людей доступом до базових послуг у разі надзвичайних ситуацій. В Україні функціонує понад десять тисяч пунктів незламності, оснащених генераторами та пальним.

Додатково готуються пункти обігріву, які можуть бути розгорнуті за потреби. Також контролюється наявність пального для генераторів у сфері ЖКГ та соціальній інфраструктурі.