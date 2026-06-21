В правительстве Британии призвали Стармера уйти в отставку, - Sky News
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в частном порядке призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Подробности политического скандала
Как стало известно журналистам, Купер, которая является одним из самых старших и влиятельных министров в правительстве, в частном порядке передала это сообщение премьер-министру в минувшие выходные.
В настоящее время сэр Кир Стармер находится за пределами Даунинг-стрит. Он вместе с женой и детьми остановился в загородной резиденции премьер-министра Чекерс.
Что говорят в правительстве
Ситуацию в Кабмине частично прокомментировал министр бизнеса и торговли Питер Кайл. Он отметил, что не общался со Стармером с пятницы.
В то же время чиновник подчеркнул, что накануне у них состоялся "откровенный разговор" о серьезных вызовах, с которыми в настоящее время сталкиваются премьер-министр и его команда.
Политический кризис в Великобритании
Напомним, правительственный кризис в стране обострился после сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах.
Еще в мае шесть ведущих министров, среди которых была и глава МИД Иветт Купер, согласовали общую позицию и планировали потребовать отставки Стармера. Тогда премьер отказался уходить и заявил, что продолжит руководить страной.
Впоследствии партийный бунт перерос в реальные увольнения. Первым Кабмин покинул министр здравоохранения Уэс Стритинг, который подал в отставку и заявил о потере доверия к Стармеру, назвав дальнейшее пребывание в правительстве беспринципным.
Уже в июне ситуация в правительстве стала критической. По данным мировых СМИ, после ряда бесед с кабинетом министров, донорами и профсоюзами Кир Стармер в понедельник объявит о своей отставке и представит график своего ухода с поста.