UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд звільнив чотирьох заступників міністрів: що відомо

Фото: будівля Кабінету міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня, було прийнято рішення про звільнення чотирьох заступників міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду.

Мова йде про:

  • Вячеслава Шаповалова - заступника міністра оборони України;
  • Івана Лукерю - заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • В'ячеслава Негоду - заступника міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка - заступника міністра соціальної політики України.

Як повідомлялося, на цьому ж засіданні сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення глав ОВА. Йдеться про керівників п'яти областей - Дніпропетровської, Київської, Сумської, Херсонської та Запорізької.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко звільняється з посади. До цього про це РБК-Україна повідомляли джерела, а вже сьогодні Тимошенко особисто підтвердив своє звільнення. Його заяву вже підписав президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України