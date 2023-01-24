Уряд звільнив чотирьох заступників міністрів: що відомо

На засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня, було прийнято рішення про звільнення чотирьох заступників міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду.

Як повідомлялося, на цьому ж засіданні сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення глав ОВА. Йдеться про керівників п'яти областей - Дніпропетровської, Київської, Сумської, Херсонської та Запорізької.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко звільняється з посади. До цього про це РБК-Україна повідомляли джерела, а вже сьогодні Тимошенко особисто підтвердив своє звільнення. Його заяву вже підписав президент Володимир Зеленський.

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