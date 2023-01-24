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Кабмин уволил четырех замминистров: что известно

Фото: здание Кабинета министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На заседании Кабинета министров во вторник, 24 января, было принято решение об увольнении четырех заместителей министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства.

Речь идет о:

  • Вячеславе Шаповалове - заместителя министра обороны Украины;
  • Иване Лукере - заместителя министра развития общин и территорий Украины;
  • Вячеславе Негоде - заместителя министра развития общин и территорий Украины;
  • Виталии Музыченко – заместителя министра социальной политики Украины.

Как сообщалось, на этом же заседании сегодня Кабинет министров согласовал увольнение глав ОВА. Речь идет о руководителях пяти областей - Днепропетровской, Киевской, Сумской, Херсонской и Запорожской.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко увольняется с должности. До этого об этом РБК-Украина сообщали источники, а уже сегодня Тимошенко лично подтвердил свое увольнение. Его заявление уже подписал президент Владимир Зеленский.

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Кабинет Министров Украины