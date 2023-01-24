Кабмин уволил четырех замминистров: что известно
На заседании Кабинета министров во вторник, 24 января, было принято решение об увольнении четырех заместителей министров Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства.
Речь идет о:
- Вячеславе Шаповалове - заместителя министра обороны Украины;
- Иване Лукере - заместителя министра развития общин и территорий Украины;
- Вячеславе Негоде - заместителя министра развития общин и территорий Украины;
- Виталии Музыченко – заместителя министра социальной политики Украины.
Как сообщалось, на этом же заседании сегодня Кабинет министров согласовал увольнение глав ОВА. Речь идет о руководителях пяти областей - Днепропетровской, Киевской, Сумской, Херсонской и Запорожской.
Напомним, ранее стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко увольняется с должности. До этого об этом РБК-Украина сообщали источники, а уже сегодня Тимошенко лично подтвердил свое увольнение. Его заявление уже подписал президент Владимир Зеленский.
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