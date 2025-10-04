UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Уряд змінює принципи роботи з прифронтовими регіонами: Свириденко пояснила механізм

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прифронтові території залишаються одним із ключових напрямів роботи уряду. Кабмін ухвалив новий механізм роботи з цими регіонами.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

За її словами, діяльність у цьому напрямку має бути системною, адже до прифронтових належать дев’ять областей.

"Активізуємо роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться або велися бойові дії та є тимчасово окупованими Росією", - зазначила Свириденко.

На засіданні уряду ухвалили механізм, який передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій. Це рішення стосується всіх міністерств, а також Держспецзв’язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП і Фонду державного майна.

"Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці", - підкреслила прем’єр-міністр.

Свириденко додала, що уряд спільно працює над підтримкою людей у прифронтових регіонах і розробкою нових можливостей для них.

Прифронтові регіони

Нагадаємо, наразі організація евакуації з небезпечних територій залишається одним із ключових завдань. З початку літа цього року із зон бойових дій виїхали майже 100 тисяч людей, серед них понад 11 тисяч дітей і понад 3 тисячі маломобільних осіб.

Наразі в Україні розгортається мережа місць тимчасового проживання для переселенців. Крім того, впроваджуються цифрові інструменти, що мають пришвидшити процес інтеграції людей у нових громадах.

Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд може переглянути перелік прифронтових територій для надання додаткових пільг населенню.

Юлія Свириденкофронт