Правительство меняет принципы работы с прифронтовыми регионами: Свириденко объяснила механизм

По ее словам, деятельность в этом направлении должна быть системной, ведь к прифронтовым относятся девять областей.

"Активизируем работу Координационного центра по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся или велись боевые действия и являются временно оккупированными Россией", - отметила Свириденко.

На заседании правительства приняли механизм, который предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий. Это решение касается всех министерств, а также Госспецсвязи, Государственной инспекции ядерного регулирования, НКРЭКУ и Фонда государственного имущества.

"Жизнь на прифронтовых территориях продолжается, и люди живут и работают там в особых условиях. Должны это учитывать во всей государственной политике", - подчеркнула премьер-министр.

Свириденко добавила, что правительство совместно работает над поддержкой людей в прифронтовых регионах и разработкой новых возможностей для них.