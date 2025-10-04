RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Правительство меняет принципы работы с прифронтовыми регионами: Свириденко объяснила механизм

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Прифронтовые территории остаются одним из ключевых направлений работы правительства. Кабмин принял новый механизм работы с этими регионами.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

По ее словам, деятельность в этом направлении должна быть системной, ведь к прифронтовым относятся девять областей.

"Активизируем работу Координационного центра по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся или велись боевые действия и являются временно оккупированными Россией", - отметила Свириденко.

На заседании правительства приняли механизм, который предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий. Это решение касается всех министерств, а также Госспецсвязи, Государственной инспекции ядерного регулирования, НКРЭКУ и Фонда государственного имущества.

"Жизнь на прифронтовых территориях продолжается, и люди живут и работают там в особых условиях. Должны это учитывать во всей государственной политике", - подчеркнула премьер-министр.

Свириденко добавила, что правительство совместно работает над поддержкой людей в прифронтовых регионах и разработкой новых возможностей для них.

 

Прифронтовые регионы

Напомним, сейчас организация эвакуации из опасных территорий остается одной из ключевых задач. С начала лета этого года из зон боевых действий выехали почти 100 тысяч человек, среди них более 11 тысяч детей и более 3 тысяч маломобильных лиц.

Сейчас в Украине разворачивается сеть мест временного проживания для переселенцев. Кроме того, внедряются цифровые инструменты, которые должны ускорить процесс интеграции людей в новых общинах.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство может пересмотреть перечень прифронтовых территорий для предоставления дополнительных льгот населению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденкофронт