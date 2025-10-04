Правительство меняет принципы работы с прифронтовыми регионами: Свириденко объяснила механизм

Прифронтовые территории остаются одним из ключевых направлений работы правительства. Кабмин принял новый механизм работы с этими регионами.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.
По ее словам, деятельность в этом направлении должна быть системной, ведь к прифронтовым относятся девять областей.
"Активизируем работу Координационного центра по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся или велись боевые действия и являются временно оккупированными Россией", - отметила Свириденко.
На заседании правительства приняли механизм, который предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий. Это решение касается всех министерств, а также Госспецсвязи, Государственной инспекции ядерного регулирования, НКРЭКУ и Фонда государственного имущества.
"Жизнь на прифронтовых территориях продолжается, и люди живут и работают там в особых условиях. Должны это учитывать во всей государственной политике", - подчеркнула премьер-министр.
Свириденко добавила, что правительство совместно работает над поддержкой людей в прифронтовых регионах и разработкой новых возможностей для них.
Напомним, сейчас организация эвакуации из опасных территорий остается одной из ключевых задач. С начала лета этого года из зон боевых действий выехали почти 100 тысяч человек, среди них более 11 тысяч детей и более 3 тысяч маломобильных лиц.
Сейчас в Украине разворачивается сеть мест временного проживания для переселенцев. Кроме того, внедряются цифровые инструменты, которые должны ускорить процесс интеграции людей в новых общинах.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство может пересмотреть перечень прифронтовых территорий для предоставления дополнительных льгот населению.