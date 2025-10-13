UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Уряд змінив строки "опалювального періоду" для "Нафтогазу"

Фото: Опалюваний період розпочнеться з 1 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів визначив нові строки "опалювального" та "міжопалювального" періоду для "Нафтогазу". Це суто технічна річ і до початку опалювального сезону не має жодного стосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 8 жовтня 2025 р. № 1267.

Документом продовжено покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на "Нафтогаз" щодо для постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам.

Згідно з постановою, "опалювальний період" триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Водночас ціна газу, який "Нафтогаз" продає для виробників тепла та бюджетних установ, однакова як в "опалювальний період", так в "міжопалювальний".

Крім того, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на газ, тепло та гарячу воду.

Зміна строків

Кабмін постійно змінює строки "опалювального" та "міжопалювального" періоду. Наприклад, міжопалювальний період тривав з 16 квітня 2024 року до 31 серпня 2024 року. Потім опалювальний період тривав з 1 вересня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

У 2025 році  міжопалювальний період триває з 1 травня до 31 жовтня.

На початок та закінчення подачі тепла це не впливало.

 

Опалювальний сезон

В Україні опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче.

Як правило, це відбувається в середині жовтня (зазвичай з 15 жовтня), але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше, залежно від погодних умов.

В уряді готові до будь-яких сценаріїв під час опалювального сезону: від звичайних аварійних ситуацій до масованих обстрілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон