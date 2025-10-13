RU

Экономика Авто Tech

Кабмин изменил сроки "отопительного периода" для "Нафтогаза"

Фото: Отопительный период начнется с 1 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров определил новые сроки "отопительного" и "межотопительного" периода для "Нафтогаза". Это чисто техническая вещь и к началу отопительного сезона не имеет никакого отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 8 октября 2025 г. № 1267.

Документом продлено возложение специальных обязанностей (ПСО) на "Нафтогаз" по поставкам природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям.

Согласно постановлению, "отопительный период" продлится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года.

При этом цена газа, который "Нафтогаз" продает для производителей тепла и бюджетных учреждений, одинакова как в "отопительный период", так в "межотопительный".

Кроме того, в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения на газ, тепло и горячую воду.

Изменение сроков

Кабмин постоянно меняет сроки "отопительного" и "межотопительного" периода. Например, межотопительный период длился с 16 апреля 2024 года до 31 августа 2024 года. Затем отопительный период длился с 1 сентября 2024 года до 30 апреля 2025 года.

В 2025 году межотопительный период длится с 1 мая до 31 октября.

На начало и окончание подачи тепла это не влияло.

 

 

Отопительный сезон

В Украине отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.

Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже, в зависимости от погодных условий.

В правительстве готовы к любым сценариям во время отопительного сезона: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов.

Отопительный сезон