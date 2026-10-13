Уряд змінив правила присудження та позбавлення ступеня доктора філософії в Україні

Що змінилося для тих, хто захищає дисертацію

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови № 44 від 12 січня 2022 року, яка визначає порядок присудження ступеня доктора філософії. Вони стосуються як самих здобувачів, так і закладів вищої освіти, де відбувається захист.

Зокрема, оновлений порядок передбачає:

чіткі правила розгляду повідомлень про плагіат, фабрикацію та фальсифікацію;

можливість оскаржити рішення щодо таких порушень;

позбавлення наукового ступеня незалежно від того, скільки часу минуло після його присудження;

нові правила зарахування наукових публікацій, у яких виявили самоплагіат;

уточнені строки атестації під час воєнного стану;

відповідальність закладів освіти за порушення процедури захисту.

Також уточнили правила створення разових спеціалізованих вчених рад, оприлюднення матеріалів дисертацій та призначення захисту.

У МОН пояснюють, що зміни мають зробити процедуру захисту зрозумілішою, а реагування на порушення академічної доброчесності - чіткішим.

За що можуть позбавити наукового ступеня

Нові правила розмежовують дві ситуації: порушення процедури захисту та порушення академічної доброчесності.

У першому випадку йдеться про припинення дії рішення разової спеціалізованої вченої ради через недотримання встановлених правил. У другому - про позбавлення вже присудженого ступеня, якщо в дисертації або наукових публікаціях, що містять її результати, виявили академічний плагіат, фабрикацію чи фальсифікацію.

Повідомлення про такі порушення розглядатиме спеціально уповноважений орган закладу освіти. Для цього визначили правила та строки розгляду, порядок участі заінтересованих осіб і вимоги щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо людина не погоджується з рішенням такого органу або вважає його бездіяльність неправомірною, вона зможе звернутися до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Водночас строку давності для позбавлення наукового ступеня за встановлені порушення академічної доброчесності не передбачено.

Що буде, якщо в наукових статтях виявлять самоплагіат

Наукові публікації здобувача, у яких встановлять самоплагіат, більше не зараховуватимуть як наукові роботи за темою дисертації. Якщо після їх виключення кількість публікацій виявиться меншою за встановлений мінімум, разова рада відмовить у присудженні ступеня. Повторно подати ту саму дисертацію до захисту в такому разі не можна буде.

Крім того, в одному випуску наукового видання зараховуватимуть не більш як одну статтю здобувача. Також уточнили вимоги до обґрунтування наукових результатів у публікаціях.

Яке покарання передбачили для закладів освіти

Відповідальність за порушення стосуватиметься не лише здобувачів наукового ступеня, а й закладів, у яких відбувався захист.

Якщо уповноважений орган закладу або Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти встановить академічний плагіат, фабрикацію чи фальсифікацію в дисертації або відповідних наукових публікаціях, заклад на один рік втратить право створювати разові спеціалізовані вчені ради та присуджувати ступінь доктора філософії з відповідної спеціальності.

Цей строк відраховуватимуть із дня набрання чинності відповідним рішенням. Крім того, Національне агентство перевірятиме відповідну освітню програму.

Як зміняться строки під час воєнного стану

Уряд також уточнив правила обчислення строків атестації під час воєнного стану.

Раніше передбачалося, що період воєнного стану та три місяці після його завершення не враховуватимуть у відповідних строках. Тепер для закладів вищої освіти та наукових установ передбачили можливість відтермінувати атестацію не більш як на один місяць.

Окремо уточнили вимоги до формування разових спеціалізованих вчених рад. Під час перевірки їхнього складу враховуватимуть, чи відповідають наукові публікації голови ради, рецензентів та офіційних опонентів темі дисертації.

У МОН наголошують, що важливий не просто збіг ключових слів у наукових роботах, а реальний змістовий зв'язок публікацій із дослідженням, яке захищає здобувач.