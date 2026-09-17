Молоді вчені можуть отримати стипендії від Кабміну: хто і коли має подати заявку

Молоді українські вчені можуть взяти участь у конкурсі на стипендії Кабінету Міністрів України. Цього року передбачено 190 стипендіальних місць, а документи прийматимуть до 13 жовтня.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України .

Хто може отримати стипендію

У конкурсі можуть брати участь молоді вчені, які відповідають визначенню цього терміна відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Зокрема, це:

наукові та науково-педагогічні працівники;

аспіранти;

ад'юнкти;

докторанти;

інші молоді вчені наукових установ, організацій та закладів вищої освіти.

Стипендії призначаються на два роки за рішенням президії Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона.

Їх виплачують за основним місцем роботи або навчання додатково до посадового окладу, іменної чи звичайної академічної стипендії, доплат і надбавок.

Як взяти участь у конкурсі

Подати документи можна виключно в електронному вигляді через систему NAUKA. Доступ до внесення документів відкрито з 16 вересня, а кінцевий термін подання - 13 жовтня 2026 року.

Кандидата мають висунути за місцем його основної роботи або навчання вчена, наукова, науково-технічна чи технічна рада.

Для цього необхідні письмові рекомендації щонайменше двох докторів наук, які знають наукові результати та здібності претендента.

Рішення про висунення ухвалюють таємним голосуванням. За кандидата мають проголосувати не менш як дві третини присутніх членів ради.

Які документи потрібно завантажити

Претендент самостійно завантажує до системи електронні копії:

супровідного листа;

листа-подання від закладу вищої освіти або наукової установи із зазначенням наукових результатів претендента та можливостей для проведення досліджень;

витягу з протоколу засідання відповідної ради;

відомостей про претендента, завірених відділом кадрів;

рекомендацій щонайменше двох докторів наук;

списку наукових публікацій за останні п'ять років та копій не більш як трьох найважливіших праць;

відомостей про наукові результати за встановленою формою;

довідки Державної прикордонної служби України за період з 1 вересня 2025 року до 1 вересня 2026 року.

Після призначення стипендії переможці мають надати МОН оригінали документів, платіжні реквізити закладу або установи в Казначействі у форматі IBAN та згоду на обробку персональних даних.

Що буде з чинними стипендіатами

Паралельно МОН проводить атестацію наукової роботи молодих учених, які вже отримують стипендії Кабінету Міністрів.

Заклади вищої освіти та наукові установи сфери управління МОН мають провести її до 13 жовтня 2026 року.

Після атестації кожен стипендіат має самостійно завантажити до NAUKA:

витяг із протоколу засідання відповідної ради про атестацію наукової роботи;

анотований звіт про досягнуті результати за рекомендованою формою.

Подання звіту є обов'язковою умовою для продовження або припинення виплати стипендії.

У МОН зазначають, що одночасно отримувати стипендію Кабміну для молодих учених і державну стипендію за результатами рейтингування в Національній системі дослідників України не можна.

МОН також планує змінити процедуру конкурсу. Наступний відбір, запланований на березень 2027 року, має проходити виключно через систему, а інформацію про наукові результати планують формувати на основі профілів дослідників без повторного подання паперових документів.